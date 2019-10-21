План по ремонту дорог в Калуге перевыполнили, заявили власти

В понедельник, 21 октября, на заседании правительства глава региона Анатолий АРТАМОНОВ поинтересовался ходом реализации проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

- Сегодня, надеюсь, работы будут завершены по Грабцевскому шоссе. И далее будет контрольный объезд, устранение недостатков. Остались работы по поводу съездов и примыканий. Общее выполнение, на сегодняшний день, составляет порядка 95%, - рассказала министр дорожного хозяйства Ольга ИВАНОВА.

- Съезды и примыкания надо сделать на этой неделе, - сказал Артамонов.

- Не то что на этой неделе, они должны были уйти до пятницы, опять сдвижки пошли на 3-4 дня. Опять идёт задержка, - рассказала Иванова.

Как объяснили главе региона, одновременно прибыло 400 вагонов щебня и гранита. 2-3 дня необходимо для их выгрузки.

- У нас есть полная уверенность, что на этой неделе все работы завершим, - заверили главу региона.

А до 10 ноября обещают завершить ремонт областных дорог.

- Хотелось бы глав администраций муниципальных образований, на территории которых проходят эти работы, настроить, чтобы они, во-первых, исполнителей ответственных назначали, чтобы эта работа делалась в срок и качественно. Во-вторых, чтобы публично аккуратно относились к назначению сроков. Захотелось горожанам в Калуге сделать ко Дню города дороги. Так надо было тогда и делать. Вас никто к этому не понуждал. Их можно было сделать к 1 октября, допустим, к 15 даже октября. Взбудоражили общественность, началась говорильня всякая, инсинуации и так далее и тому подобное. Они не на пользу, вы же должны беречь свою репутацию. Если вот так один раз облажался, другой раз, третий раз не сдержал слово и смотришь, люди перестали доверять нам, - возмущался Анатолий Артамонов.

В то же время он похвалил городские власти Калуги.

- Конечно, надо отдать должное городским властям, это может быть хороший пример для всех остальных муниципалитетов, что, в основном, все работы по ремонту дорог проведены с предварительной заменой инженерных сетей, - сказал губернатор. - Это очень важно. Этого не делалось на протяжении нескольких десятков лет последних... Будем надеяться, что эту работу провели качественно, и не придётся раскапывать там, где новые сети проложили.

Губернатору доложили, что сейчас идёт формирование программы БКАД на 2020 год.

- По Калуге на будущий год мы планируем ещё приличный объём работ сделать, - сказал Артамонов.

В конце дали выступить городскому голове Калуги Дмитрию РАЗУМОВСКОМУ.

- Объемы работ значительные, в том числе большой объём работ был произведён по перекладке коммуникаций, - сказал Разумовский. - Плюс большой объем работ, связанный с укреплением обочин, с благоустройством – то, что первоначально в проект не попало, это мы уже дополнительно делали. Кроме того, хочу сказать, что в этом году были завершены работы по переходу между Силикатным и Анненками. Это то, что было предварительно в планах на 2020 год. Эта работа полностью сделана и сдана. 50% улицы Московской – одна половина, две полосы от Азаровской до Светлой, полностью уложены в ЩМА. Исполнитель обещает, до конца недели полностью объект завершить в ЩМА. Это тоже будущего года проект. Темпы большие. По результатам этого года мы перевыполнили [план], пусть и не все были довольны и не всё было вовремя.

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