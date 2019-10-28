Троллейбусы №6 поехали впервые за 7 месяцев

В воскресенье, 27 октября, в Калуге возобновил работу троллейбусный маршрут №6. Об этом рассказали в «Управлении Калужского троллейбуса».

Напомним, маршрут был закрыт ещё в марте из-за ремонта Грабцевского шоссе на участке от площади Маяковского до улицы Карла Либкнехта.

Из-за отсутствия транспорта, калужане были вынуждены долго ждать редкие маршрутки либо ездить с пересадками.

Вернуть троллейбус обещали ещё в августе, но заветную дату несколько раз переносили.