Троллейбусы №6 поехали впервые за 7 месяцев

В воскресенье, 27 октября, в Калуге возобновил работу троллейбусный маршрут №6. Об этом рассказали в «Управлении Калужского троллейбуса».
Напомним, маршрут был закрыт ещё в марте из-за ремонта Грабцевского шоссе на участке от площади Маяковского до улицы Карла Либкнехта.
Из-за отсутствия транспорта, калужане были вынуждены долго ждать редкие маршрутки либо ездить с пересадками.
Вернуть троллейбус обещали ещё в августе, но заветную дату несколько раз переносили.
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