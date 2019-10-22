Улицу Баженова перекроют на две ночи

На ближайших выходных в Калуге планируют полностью перекрывать движение на улице Баженова вдоль дома №5 - между двумя арками. Это связано с работами по ремонту и реконструкции фасада здания, сообщает городская управа.

Объезжать данный участок предлагается по улицам Марата и Кропоткина, а также площади Старый Торг.

Перекрытие улицы Баженова:

26 октября - с 00:00 до 6:00;

27 октября - 00:00 до 6:00.

В объектив вашей камеры или видеорегистратора попала авария, пробка, нарушение, интересное дорожное событие? Присылайте видео на ev@kp.kaluga.ru.