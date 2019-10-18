Грабцевское шоссе перекроют, троллейбусы отменяются

Калужские дорожники на выходных, 19 и 20 октября, планируют начать класть асфальт на Грабцевском шоссе.

С 00:30 субботы движение будет ограничено от площади Маяковского до Грабцево, рассказали в городской управе.

Когда именно планируется завершить работы и как будут двигаться автобусы, в городской управе Калуги пока не говорят. Известно только, что троллейбусы №18 ходить не будут. А их как раз должны заменить автобусами. Водителей просят заранее выбирать пути объезда.

Отметим, что Грабцевское шоссе – последняя улица в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», на которой ещё нет верхнего слоя асфальта.