Грабцевское шоссе перекроют, троллейбусы отменяются

Калужские дорожники на выходных, 19 и 20 октября, планируют начать класть асфальт на Грабцевском шоссе.
С 00:30 субботы движение будет ограничено от площади Маяковского до Грабцево, рассказали в городской управе.
Когда именно планируется завершить работы и как будут двигаться автобусы, в городской управе Калуги пока не говорят. Известно только, что троллейбусы №18 ходить не будут. А их как раз должны заменить автобусами. Водителей просят заранее выбирать пути объезда.
Отметим, что Грабцевское шоссе – последняя улица в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», на которой ещё нет верхнего слоя асфальта.
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