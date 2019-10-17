Где ждать пробок из-за ремонта дорог

Днём в четверг, 17 октября, в Калуге планируют продолжить укладывать верхний слой асфальта на улице Никитина. Дорожникам осталось пройти небольшой участок от перекрестка с Николо-Козинской до улицы Луначарского, а также от Болдина до Восточного проезда.
Поздно вечером должно начаться асфальтирование улицы Глаголева.
На Плеханова и Ленина будут ремонтировать съезды.
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