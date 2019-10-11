Асфальт кладут на двух улицах

Днём в пятницу, 11 октября, дорожники планируют начать асфальтировать улицу Зерновую и завершить работы по укладке верхнего слоя на улице Колхозной. Об этом сообщил городской голова Дмитрий Разумовский.

Остальной план ремонта дорог на 11 октября:

ул. Тульская - установка люков и колодцев;

ул. Грабцевское шоссе - восстановление плитки, установка бордюров;

ул. Никитина - замена люков и колодцев;

ул. Пухова - уборка мусора под укладку ЩМА.

Отметим, что на улице Зерновой в районе перекрестка с Тарутинской затруднено движение.

Напомним, ранее губернатор Калужской области Анатолий Артамонов поручил до 15 октября заасфальтировать все дороги, ремонт которых проводится в нынешнем году.

Уважаемые читатели, а как вы считаете, когда завершат ремонт дорог в Калуге? Пишите в комментариях!