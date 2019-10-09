Яму поздравили с днём рождения в Малоярославце

На днях житель Малоярославца решил поздравить яму на улице Российских Газовиков с днём рождения, сняв забавный ролик.
Как утверждает автор, яме исполнилось ровно пять месяцев. В честь этого знаменательного события молодой человек нарисовал плакат и под соответствующую музыку зачитал поздравления, пожелав яме поскорее исчезнуть.
К слову, плакат провисел недолго, а яма как была, так и осталась.
Уважаемые читатели, а в Калуге есть ямы-долгожители? Адреса и возраст ям пишите в комментариях.
|
Ремонт дорог: когда доделают Тульскую и Никитина 09.10.2019 16:55
На трёх улицах нанесут разметку 09.10.2019 11:43
Пробки ждут улицу Зерновую: туда едет новый асфальт 08.10.2019 14:07
Улицей Тульской займутся ночью 07.10.2019 15:26
Чиновники назвали улицы, которые отремонтированы на 95% 07.10.2019 13:05
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "городской голова калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: