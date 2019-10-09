Яму поздравили с днём рождения в Малоярославце

На днях житель Малоярославца решил поздравить яму на улице Российских Газовиков с днём рождения, сняв забавный ролик.

Как утверждает автор, яме исполнилось ровно пять месяцев. В честь этого знаменательного события молодой человек нарисовал плакат и под соответствующую музыку зачитал поздравления, пожелав яме поскорее исчезнуть.

К слову, плакат провисел недолго, а яма как была, так и осталась.

Уважаемые читатели, а в Калуге есть ямы-долгожители? Адреса и возраст ям пишите в комментариях.