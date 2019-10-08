Пробки ждут улицу Зерновую: туда едет новый асфальт

Вечером во вторник, 8 октября, в Калуге планируют начать укладывать верхний слой асфальта на улице Зерновой. Из-за этого вероятны пробки.
- Перекрывать движение не будем, работаем участками, - рассказал городской голова Калуги Дмитрий Разумовский. - Возможно затруднение движения.
Работы начнутся около 19:00.
Кроме того, сегодня подрядчик на улице Тульской устанавливает люки, на Глаголева – ливневые решетки, на Никитина – опорные плиты.
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