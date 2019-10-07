Улицей Тульской займутся ночью

В ночь на вторник, 8 октября, на улице Тульской в Калуге планируют убирать мусор рядом с установленными колодцами. Об этом рассказал городской голова Дмитрий Разумовский.

Из-за этого возможны временные перекрытия движения.

Днём в понедельник дорожники работают на улицах Никитина и Глаголева. Там необходимо установить опорные плиты под колодцы и ливневые решетки.

Активные работы ведутся и другим подрядчиком на улице Московской:

фрезерование дорожного полотна;

укладка нижнего слоя от улицы Светлой до улицы Небесной;

установка дорожного бортового камня - 200 м;

разборка тротуара.

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