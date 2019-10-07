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Улицей Тульской займутся ночью

07.10.2019 15:26 5 675 Дмитрий Ивьев, Фото автора.
Улицей Тульской займутся ночью

В ночь на вторник, 8 октября, на улице Тульской в Калуге планируют убирать мусор рядом с установленными колодцами. Об этом рассказал городской голова Дмитрий Разумовский.

Из-за этого возможны временные перекрытия движения.

Днём в понедельник дорожники работают на улицах Никитина и Глаголева. Там необходимо установить опорные плиты под колодцы и ливневые решетки.

Активные работы ведутся и другим подрядчиком на улице Московской:

  • фрезерование дорожного полотна;
  • укладка нижнего слоя от улицы Светлой до улицы Небесной;
  • установка дорожного бортового камня - 200 м;
  • разборка тротуара.

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Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото автора.
Тэги: авто дороги
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