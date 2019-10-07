Чиновники назвали улицы, которые отремонтированы на 95%

Городской голова Калуги Дмитрий Разумовский в понедельник, 7 октября, рассказал о ходе ремонта дорог, которые доделывают в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
С 21 сентября по 7 октября процент выполнения составил:
С 4 по 7 октября верхний слой асфальта положили на улицах Ленина и Баррикад (от Ленина до Воронина). На Тульской установлено 98 люков.
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