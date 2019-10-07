Чиновники назвали улицы, которые отремонтированы на 95%

Городской голова Калуги Дмитрий Разумовский в понедельник, 7 октября, рассказал о ходе ремонта дорог, которые доделывают в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

С 21 сентября по 7 октября процент выполнения составил:

Ул. Гурьянова – 95%

Ул. Баженова -95%

Ул. Пушкина – 95%

Ул. Академика Королева – 95%

Ул. Октябрьская – 95%

Ул. Рылеева – 95%

Ул. Марата – 95%

Ул. Плеханова – 90%

Ул. Ленина – 90%

Ул. Баррикад – 80%

Ул. Пухова – 75%

Ул. Грабцевское шоссе – 70%

Ул. Зерновая – 70%

Пер. Колхозный - 70%

Ул. Резванская - 60%

Ул. Глаголева – 60%

Ул. Тульская – 50%

Ул. Никитина – 50%

С 4 по 7 октября верхний слой асфальта положили на улицах Ленина и Баррикад (от Ленина до Воронина). На Тульской установлено 98 люков.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.