Какие улицы отремонтируют на выходных

На Ленина работы ведутся в ночь на субботу.
В эти выходные, 5-6 октября, дорожники планируют заняться пятью калужскими улицами.
На улице Ленина должны завершить укладку асфальта на участке от Баррикад до Кирова. Работы ведутся в ночь на субботу.
После этого в планах положить верхний слой на улице Баррикад и начать асфальтировать улицу Глаголева - от Московской площади.
На улице Тульской собираются устанавливать люки, пока ещё кто-нибудь не провалился в колодец.
Также люками и тротуаром займутся на улице Пухова.
Во время проведения работ возможны перекрытия дорог.
Кроме того, в план ремонта могут внести корректировки из-за погодных условий, рассказал городской голова Дмитрий Разумовский.
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