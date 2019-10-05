Какие улицы отремонтируют на выходных

На Ленина работы ведутся в ночь на субботу.

В эти выходные, 5-6 октября, дорожники планируют заняться пятью калужскими улицами.

На улице Ленина должны завершить укладку асфальта на участке от Баррикад до Кирова. Работы ведутся в ночь на субботу.

После этого в планах положить верхний слой на улице Баррикад и начать асфальтировать улицу Глаголева - от Московской площади.

На улице Тульской собираются устанавливать люки, пока ещё кто-нибудь не провалился в колодец.

Также люками и тротуаром займутся на улице Пухова.

Во время проведения работ возможны перекрытия дорог.

Кроме того, в план ремонта могут внести корректировки из-за погодных условий, рассказал городской голова Дмитрий Разумовский.