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Какие улицы отремонтируют на выходных

05.10.2019 00:09 0 94 Дмитрий Ивьев, Фото автора.
Какие улицы отремонтируют на выходных

На Ленина работы ведутся в ночь на субботу.

В эти выходные, 5-6 октября, дорожники планируют заняться пятью калужскими улицами.

На улице Ленина должны завершить укладку асфальта на участке от Баррикад до Кирова. Работы ведутся в ночь на субботу.

После этого в планах положить верхний слой на улице Баррикад и начать асфальтировать улицу Глаголева  - от Московской площади.

На улице Тульской собираются устанавливать люки, пока ещё кто-нибудь не провалился в колодец.

Также люками и тротуаром займутся на улице Пухова.

Во время проведения работ возможны перекрытия дорог. 

Кроме того, в план ремонта могут внести корректировки из-за погодных условий, рассказал городской голова Дмитрий Разумовский.


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Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото автора.
Тэги: авто дороги
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