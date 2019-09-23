Заместитель губернатора о дорогах: «Калужане стали заложниками ситуации»

Как мы рассказывали, городские власти нашли нового подрядчика для ремонта дорог. В понедельник, 23 сентября, заместитель губернатора Дмитрий ДЕНИСОВ сообщил, что в выходные прокатился по Калуге. Чиновник отметил, что колодцы на дорогах не закрыты и ничем не огорожены. Он просил на это обратить особое внимание.
- Как у нас там с дорогами в Калуге? – поинтересовался Денисов.
- Подрядчик уже приступил, 21 сентября подписан контракт. Вышли на работу. В том числе, они работали в выходные. За выходные была сделана работа: нижний слой на улице Баррикад, велась работа по установке колодцев на улице Тульской, формирование обочин на улице Гурьянова, фрезерование улицы Резванской и восстановление плиточного покрытия на улице Ленина, - сообщали городской голова Калуги Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ.
По его словам, работы ведутся в хорошем темпе, они должны быть завершены 1 октября.
- Очень строго будем следить, в том числе штрафные санкции применять, - отметил Разумовский. - Должен подрядчик всё успеть.
Денисов попросил городского голову через СМИ ежедневно сообщать о ходе работ.
- Калужане стали заложниками ситуации, связанной с недобросовестностью генерального подрядчика и его отношения с субподрядными организациями, - сказал Денисов. - В результате страдают граждане. С городской управы ответственность не снимается по завершению мероприятий в срок.
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