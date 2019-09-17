Количество бригад для ямочного ремонта увеличат в 3,5 раза

Как мы уже рассказывали, в нынешнем году в Калуге установили асфальтовый мини-завод. Его продукцию используют для проведения ямочного ремонта в городе. Во вторник, 17 сентября, на заседании в гордуме рассказали о первых итогах деятельности.

- В июне было выпущено 24 тонны асфальта, в июле – 157 тонн, в августе – 289 тонн, - сообщает пресс-служба гордумы. - Производственные мощности позволяют выпускать 60 тонн асфальта в час. Для выхода завода на полную производственную мощность необходима закупка полного объёма материалов и увеличение объёмов проводимого в городе ямочного ремонта.

Окупить затраты на приобретение завода городская управа планирует в течение пяти лет. По словам заместителя начальника управления городского хозяйства Игоря БУГАЕНКО, произведённый на заводе асфальт будет обходиться на 25% дешевле, чем покупной.

Пока в МБУ «СМЭУ» ямочным ремонтом занимается две бригады, но в ближайшее время планируется увеличение штата и закупка новой техники. Учреждение получит четыре катка, две машины для укладки литого асфальта, ремонт будут проводить семь бригад.

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