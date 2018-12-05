Для Калуги купят асфальтовый мини-завод

На ямочный ремонт в 2018 году было выделено 42 миллиона 600 рублей, сообщили на еженедельной планёрке в горуправе. В проекте бюджета следующего года заложено лишь 20 миллионов рублей. Кроме того, около 600 миллионов рублей Калуга получит в рамках федерального проекта «Безопасные и комфортные дороги». Правда, эти деньги пойдут только на основные – центральные магистрали.
По словам начальника Управления горхозяйства Алексея ВОЛКОВА, управление городского хозяйства рассматривает возможность приобретения в следующем году машины для ямочного ремонта дорог методом струйно-инъекционного напыления и асфальтового мини-завода. С их помощью будут латать дороги.
- Установка небольшая, мобильная, - пояснял городскому голове Волков.
Градоначальник распорядился просчитать затраты, насколько выгодно вкладывать бюджетные деньги в такие покупки.
Также городской голова высказал пожелание приступить к ремонту дорог, как только сойдёт снег.
Уважаемые читатели! А какие улицы уже сейчас требуют ремонта? Пишите в комментариях!
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