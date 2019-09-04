Массовая езда по тротуару: калужские водители облюбовали новый маршрут на Плеханова

Днём в среду, 4 сентября, на улице Плеханова в Калуге в районе перекрестка с Огарева на проезжей части остановился троллейбус.
Из-за поломки «рогатый» перегородил проезжую часть. Ситуацию осложняли дорожники, которые продолжают ремонт на этом участке.
В итоге нетерпеливые водители поехали прямо по тротуару. Пешеходам пришлось посторониться. Интересно, что по новому маршруту двигались даже грузовики и рейсовые автобусы.
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