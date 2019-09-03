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Грузовикам на год запретили ездить по семи улицам Калуги

03.09.2019 16:05 7 1473 Дмитрий Ивьев, Фото: горуправа Калуги.
Грузовикам на год запретили ездить по семи улицам Калуги

С 1 октября 2019 по 1 октября 2020 года на территории Калуги будет действовать ограничение движения грузовых транспортных средств. Соответствующее постановление подписал на днях городской голова.

Ограничение распространяется на грузовые транспортные средства, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонны.

Для таких автомобилей запрещается движение по следующим улицам города Калуги:

Тульское шоссе на участке от пересечения с ул. Генерала Попова до моста через Оку;

  • ул. Салтыкова-Щедрина;
  • ул. Гагарина;
  • ул. Королева;
  • ул. Баженова;
  • ул. Кутузова;
  • ул. Набережной.

Предполагается, что объезд этих улиц будет осуществляться по окружной дороге и Южному обходу.

При этом запрет не будет распространяться:

  • на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
  • на перевозку лекарственных препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо);
  • на перевозку грузов предприятий военно-промышленного комплекса;
  • на перевозку семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;
  • на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;
  • на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ;
  • на транспортные средства, используемые при проведении работ по содержанию автомобильных дорог;
  • на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.

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Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото: горуправа Калуги.
Тэги: авто
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