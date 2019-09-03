Грузовикам на год запретили ездить по семи улицам Калуги

С 1 октября 2019 по 1 октября 2020 года на территории Калуги будет действовать ограничение движения грузовых транспортных средств. Соответствующее постановление подписал на днях городской голова.
Ограничение распространяется на грузовые транспортные средства, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонны.
Для таких автомобилей запрещается движение по следующим улицам города Калуги:
Тульское шоссе на участке от пересечения с ул. Генерала Попова до моста через Оку;
Предполагается, что объезд этих улиц будет осуществляться по окружной дороге и Южному обходу.
При этом запрет не будет распространяться:
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