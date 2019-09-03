Губернатор предложил в Калуге установить приподнятые пешеходные переходы

Во вторник, 3 сентября, на координационном заседании калужского правительства говорили о снижении травматизма на калужских дорогах.

Две трети наездов на пешеходов происходит именно на пешеходных переходах. В регионе каждый третий погибший пешеход получил смертельные травмы на «зебре».

Губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ предложил в Калуге по примеру Обнинска сделать приподнятые пешеходные переходы.

- Кто мешает той инициативе, которую Владислав Валерьевич (глава администрации Обнинска Владислав Шапша. – Прим. автора) в Обнинске сейчас продвигает, когда с превышением делаются пешеходные переходы. Хочешь не хочешь, водитель не разгонится, он знает, что, если ему жалко свой автомобиль, он будет притормаживать. Есть надежда, что не сметут с пешеходного перехода человека. Ничего особенного это не стоит. Сейчас идёт ремонт дорог, пожалуйста, можно в процессе ремонта заложить в смету, в проект. Полностью ваша муниципальная власть, только ваша прерогатива.