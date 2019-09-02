Встало всё: движение в центре Калуги остановилось

Утром мы рассказывали о пробке на улице Зерновой. Из-за дорожных работ многие опоздали на работу. А днём в понедельник практически остановилось движение на улицах Кирова, Рылеева, Плеханова и Московской.

По сообщению очевидцев, в пробках виноваты две аварии: на Кирова в районе перекрестка с Плеханова и на перекрестке улиц Рылеева и Труда.

Движение на Кирова затруднено на участке от площади Победы до перекрестка с Плеханова.

Также тяжело проехать на Московской, Рылеева, Плеханова, Ленина.

Пробка на Рылеева.

На перекрестке Труда и Рылеева дорогу перегородили столкнувшиеся МАЗ и бетономешалка.

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