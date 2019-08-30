На День города часть троллейбусных маршрутов временно не будет работать

30.08.2019 15:50 1044 Елена Французова

Из-за проведения массовых мероприятий в субботу, 31 августа, в День города движение троллейбусов и автобусов будет ограничено, сообщает пресс-служба городской управы. Чиновники опубликовали расписание движения общественного транспорта на время празднования. Приводим его ниже Троллейбусы: Маршрут № 1: с 14:00 до 18:00 - движение остановлено. С 18:00 движение возобновится по маршруту: ст. Калуга 1 - Швейная фабрика.

Маршрут № 2 с 14:00 до 18:00 - движение остановлено. С 18:00 движение возобновится по маршруту: Терепец – Дом быта - Терепец.

Маршрут № 3 с 14:00 до 18:00 - движение остановлено. С 18:00 движение возобновится по маршруту: КЗТА – сквер Мира - КЗТА.

Маршрут № 5 с 14:00 до 18:00 - движение остановлено. С 18:00 движение возобновится по маршруту.

Маршрут №12 с 14:00 до 18:00 - движение остановлено. С 18:00 движение возобновится.

Маршрут № 18 с 14:00 до 18:00 - движение будет осуществляться от микрорайон Кошелев до сквера Мира. С 18:00 движение возобновится. Автобусы: Маршрут № 18 с 14:00 до 18:00 - движение будет осуществляться от микрорайона Кошелев до сквера Мира. С 18:00 движение возобновится.

Маршрут № 29 с 14:00 до 17:00 - движение будет осуществляться от ст.Калуга - по Ленина - Баррикад -.Московской -Кирова – микрорайон Кошелев. С 17.00 движение возобновится.

Маршрут № 27, 41, 42, 69, 71, 74 с 14:00 до 17:00 - движение остановлено. С 17:00 движение возобновится.

Маршрут№ 97 с 14:00 до 18:00 - движение остановлено. С 18:00 движение возобновится.



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