Электрички застряли в Малоярославце из-за обрыва

Как мы уже писали, во вторник, 27 августа, около 14:30 электрички, следовавшие из Калуги в Москву и из Москвы в Калугу, встали в Малоярославце.

Как сообщили в пресс-службе Московской железной дороги, на станции Малоярославец произошло повреждение провода контактной сети. К 16:00 последствия аварии были устранены.

В пути задержалось три пассажирских поезда №48 Кишинев – Москва, №739 Москва-Брянск и №740 Брянск – Москва и четыре пригородных поезда.

Так, электричка, которая должна были прибыть в Калугу в 15:27, оказалась в областной столице только в 17:00.

- Я ехала на экспрессе в Калугу, - рассказала нам одна из пассажирок. - Прождав полчаса, некоторые пассажиры с сумками и чемоданами стали выходить на станции Малоярославец и вызывать такси. Кто-то кричал: «Я взял билет на экспресс, чтобы быстрее оказаться дома. А в итоге вынужден здесь торчать. Верните мне мои деньги». Сотрудники электрички были вежливы, пытались всех успокоить. В конце пути перед нами за задержку извинился машинист.