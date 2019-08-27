Две московские электрички «застряли» в пути

27.08.2019 16:54 270

По техническим причинам в пути задержаны два пригородных поезда из Калуги в Москву, сообщила пресс-служба ЦППК во вторник, 27 августа.

Компания также сообщила, что возможны задержки в движении поездов, следующих в/из Малоярославца и Калуги.

Фото: пресс-служба ЦППК.