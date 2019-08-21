Улицу Ленина закроют, троллейбусы остановят

В среду, 21 августа, на ремонт закроют улицу Ленина, сообщает горуправа Калуги.

Проезд транспорта по ней будет недоступен от площади Старый Торг до перекрестка с Кирова, начиная с 22:00 сегодняшнего дня до 6:00 четверга, 22 августа.

В связи с этим в указанный период прекратится движение троллейбусов по маршрутам «» 1,2,5,12

Калужан просят заранее выбирать пути объезда.