Улицу Ленина закроют, троллейбусы остановят

В среду, 21 августа, на ремонт закроют улицу Ленина, сообщает горуправа Калуги.
Проезд транспорта по ней будет недоступен от площади Старый Торг до перекрестка с Кирова, начиная с 22:00 сегодняшнего дня до 6:00 четверга, 22 августа.
В связи с этим в указанный период прекратится движение троллейбусов по маршрутам «» 1,2,5,12
Калужан просят заранее выбирать пути объезда.
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