Ни проехать ни пройти: Калуга останется перерытой до начала отопительного сезона

Во вторник, 20 августа, на планёрке в городской управе обсудили вопрос большого количества разрытий, оставшихся после работ по перекладке коммуникаций.
По словам начальника управления ЖКХ Виктора УСТИНОВА, в настоящее время на территории города остаётся порядка 100 разрытий, связанных с работами на коммуникациях МУП «Калугатеплосеть».
Вызвано это тем, что «Калугатеплосеть» в летний период проводит опрессовку не только сетей теплоснабжения, но и сетей горячего водоснабжения, сообщает пресс-служба городской Думы. По каждому разрытию предприятие получает предписание, а в случае его невыполнения – штрафуется. Поставлена задача устранить максимальное количество разрытий до начала отопительного сезона.
К слову, ранее первый заместитель городского головы – начальник управления городского хозяйства Алексей ВОЛКОВ заявлял, что сетевые организации должны были завершить работы ещё 30 июня.
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