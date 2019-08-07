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Ремонт дорог в Калуге: как колодцы не пускают асфальтоукладчики

07.08.2019 20:50 6 396 Дмитрий Ивьев
Ремонт дорог в Калуге: как колодцы не пускают асфальтоукладчики

Как мы уже рассказывали, этим летом Калуга переживает самый массовый в своей истории ремонт дорог. Работы вовсю идут на 27 улицах общей протяженностью в 47,6 километра. Стоимость таких глобальных преобразований в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – более 580 миллионов рублей. Подрядчиком по результатам торгов стала компания «Липецк Дорога».

Первый десяток

В последнее время, когда работы начались в центре города, многие калужане стали жаловаться, что дорожники всё разрыли и ничего не делают. Но, на самом деле, работы идут в высоком темпе.

По данным на 6 августа, основные работы завершены на восьми дорогах: улицы Полевая, Прончищева, Ольговка, Тарутинская, Городенская, Зеленая, переулок Сельский и улица Молодежная в деревне Лихун. Сегодня также подрядчик обещает завершить улицу Гурьянова и переулок Ольговский.

В активной фазе работа на 16 объектах: Грабцевское шоссе, переулок Колхозный, улицы Зерновая, Баженова, Пушкина, Королева, Октябрьская, Глаголева, Резванская, Тульская, Плеханова, Баррикад, Рылеева, Пухова, Марата, Ленина.

Задерживается подрядчик на улице Никитина.

Колодцы преткновения

Особенностью нынешнего ремонта, помимо масштабности, стало согласование работ с сетевиками. Все заранее договорились, что «Калугаводоканал» и «Калугатеплосеть» поменяют свои коммуникации, а только затем на улицу заходят дорожники. Это позволит в будущем избежать протечек и раскопок на новом асфальте. Однако пока сетевые службы не укладываются в график. Во многом из-за этого и создается ощущение, что дороги в центре бросили.

Как рассказал в среду, 7 августа, на заседании городской думы первый заместитель городского головы – начальник управления городского хозяйства Алексей ВОЛКОВ, сетевые организации должны были завершить работы ещё 30 июня. Однако они всё ещё ведутся.

Водоканал продолжает убирать колодцы с проезжей части на зеленую зону. Всего запланировано 100 таких точек. На улице Гурьянова, например, работы уже прошли, а на Ленина, Никитина, Рылеева и Баженова раскопки продолжаются. Водоканал обещает закончить свою часть работ 15, в крайнем случае 16 августа. Успеют или опять будут просить отсрочки, сдвигая приемку дальше, увидим в ближайшее время.

Месяц на приемку

До 18 августа подрядчик обещает установить все бордюры, до 20 августа - на всех ремонтируемых улицах уложить нижний выравнивающий слой асфальта. На упомянутом заседании думы об этом рассказал главный инженер «Липецк Дорога» Заур МАМЕДОВ. Дальнейшие сроки по укладке верхнего слоя - щебеночно-мастичного асфальтобетона - будут зависеть как раз от сетевиков и их скорости работы с колодцами. Как показывает это лето, с трубами бывают проблемы.

В то же время у чиновников есть уверенность, что до Дня города всё удастся закончить. А ввести дороги в эксплуатацию должны до 1 октября. Называвшийся ранее срок 1 сентября – внутренний, который чиновники обозначили для того, чтобы подрядчик не расслаблялся.

Сотни миллионов на Московскую

Между тем в Калуге чиновники уже планируют работы на следующий год. В рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2020 год заключен муниципальный контракт на ремонт дороги от улицы Гурьянова до Анненок.

Планируется ремонт улицы Московской на 271,4 миллиона рублей – от Азаровской до Светлой. А всего на Московскую собираются потратить порядка 700 миллионов.


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: авто дороги городской голова калуги
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