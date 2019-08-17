Машина Сталина, 77-летний «Харлей» и парад «ушастых»: что показали на фестивале ретроавтомобилей в Калуге

В субботу, 17 августа, в Калугу съехались сотни автомобилистов со всей страны. Наш город принимал традиционный фестиваль ретроавтомобилей «Автострада». Главной площадкой мероприятия стал сквер Волкова.

Сам фестиваль можно условно разделить на две части – выставка старых машин в самом сквере и ралли по улицам города.

На ралли заявились 34 участника. Машины были разделены на три категории: до 1947 года выпуска, с 1947 по 1969 годы и с 1970 по 1988 годы. Они стартовали с вертолетной площадки. Каждый участник получил дорожную карту с маршрутом и перечнем заданий.

- Главное в ретроралли – это не скорость, а точность прохождения маршрута, зашифрованного в дорожной книге, - рассказали нам организаторы. - Учитываются не только минуты, но и секунды, причем штрафные очки можно получить как за опоздание, так и опережение графика.

В ралли решили поучаствовать 34 команды. В составе каждой как минимум два человека - водитель и штурман.

Отправляя в путь водителей, им напомнили о необходимости соблюдать все правила дорожного движения. Точный маршрут для каждого участника не раскрывался, но известно, что они ездили по Южному обходу, по центральным улицам Калуги, побывали в нескольких музеях и визит-центре нацпарка.

Одна из площадок с заданием располагалась на парковке перед зданием областной администрации. Водители должны были на коротком отрезке проехать колесами точно по трём пластиковым стаканчикам. Кто справлялся со всеми – получал максимальное количество баллов.

Каждый экипаж получил дорожную карту с маршрутом и заданиями.

В такой «Ягуар» поместится не каждый водитель.

Lancia Fulvia выпускалась в итальянском Турине с 1963 по 1976 годы.

На Старом Торге водители соревновались в точности проезда по пластиковым стаканчикам. Их нужно было раздавить колесами.

Финиш ралли запланирован уже после выхода этой статьи - вечером в субботу в Грабцево.

Между тем в сквере Волкова, когда участники ралли разъехались, всё только начиналось.

На фестиваль ретроавто съехались сотни машин. И абсолютное большинство – это представители советского автопрома. Различные модели, сошедшие с конвейеров заводов ВАЗ, АЗЛК, ГАЗ, ЗАЗ и других предприятий, буквально заполонили всё пространство в сквере.

Ниже – наш фоторепортаж с фестиваля с подробным рассказом о некоторых моделях.

Два «Запорожца-968М». Модель выпускалась с 1979 по 1994 годы. На экспорт машину отправляли под названием Yalta.

Владельцы натирали свои авто до блеска.

Такие «Жигули» до сих пор часто встречаются на дорогах. Особенно в сельской местности.

Обратите внимание на отсутствие правого зеркала. Оно не было предусмотрено конструкцией. Советскому водителю каждый раз при перестроении вправо приходилось оборачиваться.

Кабриолет на базе ВАЗ-2108. В начале 90-х в Европе вошел в моду подобный кузов, и СССР предложил дешевый аналог. Машина продавалась в Европе под названием Lada Natacha.

«Москвич» 1960 года. Владелец вложил в восстановление около 150 тысяч рублей.

Многие привезли не только свои машины, но и всё, что могло понадобиться для срочного ремонта.

«Москвич-2140» из Калуги. Авто выпущено в 1981 году.

Набор кассет в дорогу.

Калужским любителям ретроавтомобилей далеко ехать не пришлось.

Магнитофон «Астра-206» выпустили в 1975 году. В архивах можно найти информацию, что он стоил 210 рублей - полторы средних зарплаты.

Уголок военной техники.

Американский мотоцикл Harley-Davidson 1942 года. Максимальная скорость - 99 км/ч. Армейская модель выпускалась в годы Второй мировой войны. Американцы поставили в СССР по ленд-лизу 30 тысяч таких аппаратов. Данный экземпляр восстановили в 2017 году.

ГАЗ ММ 1938 года с зенитной пулемётной установкой М4 образца 1931 года.

Lincoln Town Car начала 90-х.

ГАЗ 69А 1970 года.

Модель ЗИС-110 1945 года. На такой машине ездил Иосиф Сталин. Выполнена в масштабе 1:8.

Модели особенно понравились детям.

«Ява» с коляской. Если на кого-то нахлынула ностальгия, чешский завод до сих пор выпускает эти мотоциклы.

«ИЖ Юпитер-3» 1976 года. Мотоцикл для бездорожья. Говорят, на нем умудрялись разгоняться до 100 км/ч.

«Рига-13» - самая массовая модель этой серии мопедов. Разгонялся до 40 км/ч. Этот экземпляр выпустили ровно 30 лет назад.

«Волга» 1962 года.

На капотах некоторых ГАЗ-21 устанавливали фигурку оленя. Владельцы, оставлявшие свои авто на улице, забирали оленей домой. Чтобы не своровали.

«Ушастые» различных цветов.

Если в «Запорожец» набивалось 10 человек, место для гитары ещё оставалось.

В 1976 году специально для милиции переделали ВАЗ-2101. Внешне машина ничем не отличалась от собратьев, но была оснащена более мощным двигателем от ВАЗ-21011. Милицейская модель называлась ВАЗ-21016.

«Шеф, два счетчика!»

Советская маршрутка РАФ 2203-01 1989 года. «После 100 км/ч страшно», характеризует владелец свой автобус.

Советские трудящиеся преодолевали тысячи километров на таких туристических автобусах.

Заднеприводной Fiat X 1/9. Выпущен в 1980 году. За 13 секунд - до сотни, максимальная скорость - 170 км/ч.

Wartburg 353 - выпускался в ГДР с 1965 по 1988 годы.

Mercedes-Benz W123 с двигателем в 2,8 литра и кондиционером. Модель выпускалась в 1975-1986 годах.

Представительский седан Mercedes-Benz W116 выпускался в ФРГ с 1972 по 1980 годы.

Как утверждает владелец, перед вами единственный в России Buick Skyhawk 1978 года.

Автотюнинг.

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