Эвакуация машин: в Калуге за день увозят от 10 до 14 авто

Каждый день с калужских улиц эвакуируется на штрафстоянку от 10 до 14 автомобилей. В среду, 14 августа, об этом рассказали в городском отделе ГИБДД.
За первые 7 месяцев 2019 года с улиц областного центра эвакуаторы вывезли 2985 транспортных средств, водители которых нарушили правила.
В полиции напоминают, что в случае эвакуации вашего транспортного средства необходимо обратиться в дежурную часть ОБ ДПС ГИБДД города Калуги по телефонам 8 (4842) 547-888 или 8 (4842) 547-535.
Если машина находится на штрафстоянке на улице Белокирпичной, 5, нужно поехать в ГИБДД на Телевизионную, 3А, с актом задержания транспортного средства и обратиться в дежурную часть. При себе необходимо иметь документы на право собственности или документы, необходимые для управления данным транспортным средством.
Также в ГИБДД призывают водителей не нарушать правила парковки, так как тем самым уменьшается пропускная способность улиц, создается опасность для пешеходов.
Уважаемые читатели, а вашу машину увозил когда-либо эвакуатор? Расскажите в комментариях!
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