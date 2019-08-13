Улицу Ленина перекроют из-за ремонта переезда

Около 23:00 во вторник, 13 августа, на улице Ленина в Калуге начнут ремонтировать железнодорожный переезд в районе перекрестка с улицей Карла Либкнехта.

Работы планируется завершить к 6 утра среды, рассказали нам в городской управе.

- Просим водителей быть внимательными и руководствоваться временными дорожными знаками, - говорится в сообщении администрации.