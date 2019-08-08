7 переулков Лермонтова появились в Калуге

Переулки Лермонтова в Груздово.

В среду, 7 августа, на заседании городской думы в Калуге присвоили названия новым улицам и переулкам.

В Калуге появятся 1-й и 2-й Певчие переулки, семь переулков Михаила Лермонтова, Ландшафтная улица, 1-й и 2-й Ландшафтные переулки, проезд Энтузиастов.

Как пояснили депутаты, за такие варианты выступали местные жители.

Проезд Энтузиастов.

Улица и переулки Ландшафтные.

Переулки Певчие.

Уважаемые читатели, а как бы вы назвали новую улицу в Калуге? Пишите в комментариях!