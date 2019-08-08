Глас народа
График отключения горячей воды Рейтинг коммунальщиков Калуги
Четверг, 08 августа
$ 65.09 0.11
72.89 0.18
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Авто и транспорт

7 переулков Лермонтова появились в Калуге

08.08.2019 09:27 2 512 Дмитрий Ивьев
7 переулков Лермонтова появились в Калуге

Переулки Лермонтова в Груздово.

В среду, 7 августа, на заседании городской думы в Калуге присвоили названия новым улицам и переулкам.

В Калуге появятся 1-й и 2-й Певчие переулки, семь переулков Михаила Лермонтова, Ландшафтная улица, 1-й и 2-й Ландшафтные переулки, проезд Энтузиастов.

Как пояснили депутаты, за такие варианты выступали местные жители.

Проезд Энтузиастов.

Улица и переулки Ландшафтные.

Переулки Певчие.

Уважаемые читатели, а как бы вы назвали новую улицу в Калуге? Пишите в комментариях!


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: авто дороги
Еще новости из рубрики «Авто и транспорт»

Пьяные за рулём: ещё два постоянных клиента попались инспекторам 08.08.2019 10:32

Ремонт дорог в Калуге: как колодцы не пускают асфальтоукладчики 07.08.2019 20:50

После погони в Калуге на водителя составили 7 протоколов 06.08.2019 16:22

Дорогу на Шопино перекроют на время ремонта 05.08.2019 10:08

Расширение платной парковки: где установили паркоматы и когда они заработают 02.08.2019 15:20

Народные новости
821 2
Sony
877 3
pinki2019
744 6
Геннадич

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей: 2 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 10 августа, 10:00
День физкультурника 2019
Калуга
сб 10 августа, 14:00
Цветочные мастер-классы в августе
Галантус и К
сб 17 августа, 14:00
Освобождение Жиздры и Хвастовичей. 1943 год.
Калужская область

Для детей

сб 10 августа, 11:00
Бесплатное чтение детской книги Джулии Дональдсон
Меховое кафе, кошачье кафе
сб 10 августа, 12:00
Фестиваль "Литературное варенье"
Центральный парк культуры и отдыха
сб 24 августа, 12:00
Парад колясок «Карусель сказок»
Центральный парк культуры и отдыха
вс 11 августа, 14:00
Выставка бабочка
Енотокафе, Господин Енот,

Концерты

чт 08 августа, 19:00
Концерт «Любимые мелодии»
Гостиные ряды
пт 16 августа, 19:00
Песни из любимых советских кинолент «Хорошие девчата»
Гостиные ряды
вт 10 сентября, 19:00
Всероссийский юношеский симфонический оркестр
Филармония
пт 13 сентября, 19:00
Концерт группы LosTradition (XIV фестиваль искусств "Калужская осень")
Дом музыки

Кино

Король Лев
Руслан и Людмила: Перезагрузка
Форсаж: Хоббс и Шоу
До скорой встречи
Блоги компаний

Многофункциональный центр «Мои документы» открылся в Обнинске

29 июл 2019 11:00
Новости компаний

ВТБ снизил ставки по ипотеке

ВТБ увеличил время приема платежей для корпоративных клиентов

ВТБ выдал 10 млрд рублей на ипотеку с господдержкой

По итогам первого полугодия 2019 года кредитный портфель Россельхозбанка в Калужской области составил более 30 млрд рублей

Опросы
Уважаемые читатели, а какой вариант преобразования Окской железной дороги выбираете вы? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - Многофункциональный центр «Мои документы» открылся в Обнинске

Газэнергобанк 29 июл 2019 11:00

Газэнергобанк - Как сэкономить, оплачивая услуги за вывоз мусора?

Газэнергобанк 24 июл 2019 17:14

ЧК - Печать

Viktorch1311 19 июл 2019 15:25

Газэнергобанк - ДелоБанк – в лидерах рейтинга MarksWebb

Газэнергобанк 18 июл 2019 14:03

Новости партнеров

Как взять ипотеку на квартиру в Краснодаре

Новая в кредит или подержанная за наличку: как лучше купить Mazda СХ-5

«Дакар-Авто» — официальный дилер грузовых автомобилей JAC (ДЖАК)

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.