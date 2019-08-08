7 переулков Лермонтова появились в Калуге

Переулки Лермонтова в Груздово.
В среду, 7 августа, на заседании городской думы в Калуге присвоили названия новым улицам и переулкам.
В Калуге появятся 1-й и 2-й Певчие переулки, семь переулков Михаила Лермонтова, Ландшафтная улица, 1-й и 2-й Ландшафтные переулки, проезд Энтузиастов.
Как пояснили депутаты, за такие варианты выступали местные жители.
Проезд Энтузиастов.
Улица и переулки Ландшафтные.
Переулки Певчие.
Уважаемые читатели, а как бы вы назвали новую улицу в Калуге? Пишите в комментариях!
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