Дорогу на Шопино перекроют на время ремонта

В конце июля в Калуге должна была начаться реконструкция дороги от «Кошелева» до деревни Шопино. Однако московский подрядчик, который ещё доделывает Грабцевское шоссе, за правобережный объект пока не взялся.
Перед выходными городской голова Калуги Дмитрий Разумовский провёл личный приём граждан, в рамках которого стало известно, что теперь начать ремонт планируют через две недели – в середине августа. Завершиться реконструкция двухкилометрового участка должна к 20 декабря.
Также выяснилось, что на время ремонта проезд по дороге будет полностью закрыт – от разворотного кольца в районе микрорайона «Веснушки» до конечной остановки рейсового автобуса № 25 в Шопино. Варианты объезда сейчас прорабатываются.
Уважаемые читатели, а как вы оцениваете ремонт калужских улиц нынешним летом? Пишите в комментариях!
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