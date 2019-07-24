Стало известно, когда начнут ремонтировать дорогу в Шопино

Реконструкция дороги от «Кошелева» до деревни Шопино на Правом берегу никак не начнётся, хотя контракт с подрядчиком на 274 миллиона рублей был подписан ещё 25 июня. В среду, 24 июля, о том, чего ждать калужанам, рассказали в городской управе Калуги.

- На сегодняшний день подрядчиком ведётся работа по разработке проекта производства работ, - рассказала главный специалист организационно-контрольного отдела управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Евгения ГАНИЧЕВА. – 24 июля осуществлён выезд на объект с целью определения объема вырубки зелёных насаждений. 30 июля запланированы работы по вырубке насаждений и переустройству коммуникаций.

Напомним, контракт на реконструкцию дороги выиграла та же московская компания, которая делала первый этап дороги в Шопино, а также занимается сейчас Грабцевским шоссе.

Уважаемые читатели, а как вы оцениваете состояние той части дороги в Шопино, которую сделали в прошлом году? Пишите в комментариях!