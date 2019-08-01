Улица Рылеева встала в пробке из-за дорожных работ

Днём в четверг, 1 августа, затруднено движение на улице Рылеева в Калуге. Очевидцы сообщают, что виной этому стали дорожные работы.

Напомним, эту улицу нынешним летом должны отремонтировать на 500-метровом участке - от улицы Суворова до улицы Труда. По графику, завершиться работы должны уже 5 августа. Однако по состоянию на 31 июля было выполнено всего 6% от общего объёма.

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