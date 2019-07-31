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ГИБДД впервые опубликовала карту с дорожными камерами в Калужской области

31.07.2019 11:54 2 2772 Дмитрий Ивьев
ГИБДД впервые опубликовала карту с дорожными камерами в Калужской области

В среду, 31 июля, на сайте ГИБДД России появилась интерактивная карта с камерами фото- и видеофиксации, установленными на дорогах России. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Места размещения камер можно увидеть, выбрав на карте нужный регион. Пока раздел находится в стадии наполнения. В МВД пообещали, что на карту будут регулярно добавлять новые камеры.

В Калужской области на карте отмечено более 100 камер.

Как отмечают в полиции, карта с камерами была создана по итогам заседания Госсовета по вопросам развития сети автомобильных дорог и обеспечения безопасности дорожного движения, которое прошло 26 июня. На нем президент России Владимир Путин заявил, что дорожные камеры «не нужно специально скрывать и прятать».

Стоит отметить, что страница с картой на сайте МВД сегодня периодически не открывается. По всей видимости, из-за повышенной нагрузки на сервер.

Уважаемые читатели, а вам часто приходят штрафы с камер? Расскажите  в комментариях!


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: авто гибдд
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