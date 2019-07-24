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Разметку в Калуге нарисовали по ямам

24.07.2019 15:52 12 1437 Дмитрий Ивьев, Фото: Дмитрий Павлюченко, Дорожный патруль - Калуга.
Разметку в Калуге нарисовали по ямам

В среду, 24 июля, в калужских группах в социальных сетях появились сообщения о том, что разметку в городе наносят прямо по ямам на дорогах. В частности, фото с улицы Горького выложил основатель сообщества «Дорожный патруль» Дмитрий Павлюченко.

Также о подобной разметке сообщают с улицы Энгельса и переулка Труда.

В городской управе не стали комментировать, кто виноват в подобной ситуации.

– Разметка – это хорошо, а ямы – это не нормально, - коротко отметил заместитель начальника управления городского хозяйства Игорь БУГАЕНКО.

Кроме того, в управлении городского хозяйства добавили, что разметку на площадях Московской и Телевизионной планируется нанести до 10 августа.

UPD. Чуть позже Игорь Бугаенко опубликовал более подробный комментарий по улице Горького:

- Работы по нанесению горизонтальной дорожной разметке производятся в соответствии с дислокацией технических средств организации дорожного движения.

В данном случае в связи с проведением подготовительных ремонтных работ, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на ул. Никитина, на пересечении ул. М. Горького-ул. Никитина коммунальными службами производилось разрытие дорожного полотна с последующей заменой подземных коммуникаций. После окончания данных работ коммунальными службами место разрытия было устранено в щебеночном исполнении. Абсолютно справедливое замечание по недопустимости нанесения разметки на «неасфальтированое» покрытие. Разберёмся, к виновным примем соответствующие меры!

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Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото: Дмитрий Павлюченко, Дорожный патруль - Калуга.
Тэги: авто дороги игорь бугаенко
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