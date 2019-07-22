Раскуроченные дороги в Калуге: ремонт обещают ускорить

В понедельник, 22 июля, на заседании правительства губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ обратил внимание на состояние дорог в Калуге.
- Жители жалуются, что очень много дорог сейчас находится в стадии подготовки к будущему ремонту, но стадия эта очень продолжительной оказалась, - сказал глава региона. - Для чего нужно было за месяц, за полтора нарушать дороги-то? Может, надо было там хотя бы за 3-5 дней, как туда придут рабочие.
- Графики синхронизированы со всеми службами, - прокомментировал ситуацию городской голова Калуги Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ. - Вперёд идут сетевые компании с перекладкой коммуникаций, не везде получается иди в ритме. По центру часть дорог расфрезеровали, теперь ждём коллег из сетевых компаний... Улицу Гурьянова расфрезеровали по той простой причине, что там качество дорожного полотна отвратительное. После фрезеровки стало лучше.
- Надо, чтобы работы велись не на одном участке, а сразу на нескольких, - обратился к министру дорожного хозяйства Ольге Ивановой губернатор. - Пусть дополнительно асфальтоукладчики выходят и начинают работы.
Уважаемые читатели, а как вы оцениваете ремонт дорог в нынешнем году? Пишите в комментариях!
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