Театральную площадь перекроют на День физкультурника

05.07.2019 15:46 696 Дмитрий Ивьев

В предыдущие годы День физкультурника отмечали на Старом Торге. В субботу, 10 августа, в Калуге массово отпразднуют День физкультурника. В этот день с 9:00 до 14:00 будет закрыта для транспорта Театральная площадь (от ул. Кирова до ул. Суворова), рассказали 5 июля в городской управе. Водителей просят заранее выбирать пути объезда.



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