Театральную площадь перекроют на День физкультурника

В предыдущие годы День физкультурника отмечали на Старом Торге.
В субботу, 10 августа, в Калуге массово отпразднуют День физкультурника.
В этот день с 9:00 до 14:00 будет закрыта для транспорта Театральная площадь (от ул. Кирова до ул. Суворова), рассказали 5 июля в городской управе.
Водителей просят заранее выбирать пути объезда.
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