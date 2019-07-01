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Жители многоэтажки просят закрыть проезд в центре Калуги

01.07.2019 11:47 4 1101 Елена Французова, Фото автора.
Жители многоэтажки просят закрыть проезд в центре Калуги

Возможность закрытия проезда у дома № 29а на улице Красная Гора в Калуге обсуждали в пятницу, 28 июня, в городской управе на заседании комиссии по безопасности дорожного движения.

- В непосредственной близости от стены дома образовался стихийный проезд, - жаловалась местная жительница Инна МЯГКОВА. - Он составляет в ширину всего три метра. С другой стороны проезда находится овраг, по стене дома проходят газовые трубы. По оврагу, в непосредственной близости от проезда, пролегает теплоцентраль. Проезд используется автомобилистами для объезда патрулей ДПС на площади Старый Торг. Также данный проезд используется большегрузным строительным транспортом, провозящим стройматериалы. Существует опасность повреждения коммуникаций. По стене, где проходит газовая труба, уже есть сколы, видимо, кто-то когда-то уже в эту стену попадал.

Судя по карте, данный проезд прямо у дома является частью улицы Красная Гора. Хотя на городскую улицу он совсем не похож.

Местные жители утверждают, что ранее этого проезда не было. Теперь здесь небезопасно гулять малышам, машины паркуются и разворачиваются на детской площадке.

- Я помню, вы приходили на личный приём, просили принять соответствующие меры, - сказал заместитель начальника Управления городского хозяйства Игорь БУГАЕНКО. – У нас тогда возникает ряд вопросов. Первый вопрос – как сформирован земельный участок. Стоит ли на кадастре земельный участок под многоквартирным домом. Второй вопрос – статус проезда – это улица или междворовый проезд. Когда мы получим ответы на вопросы, тогда уже будем на комиссии принимать какие-то решения.

- Улица Красная Гора и улица Монастырская относятся к существующим улицам местного значения, - ответила председатель комитета архитектуры и градостроительства Лариса ДЫШЛЕВИЧ. - Они обозначены в генплане. Жильцы говорят о прилегающей территории, земельный участок не сформирован. Мы предлагали им обратиться в адрес управления для формирования земельного участка. Тогда уже будет определена территория, и жильцы смогут ею распоряжаться. Это будет долевая собственность всех жильцов дома.

- Вопрос идёт о безопасности жизни и здоровье людей, - ответила на это Инна Мягкова. – С одной стороны труба, с другой – теплоцентраль. Проезда там не должно быть – однозначно. Вы мне говорите о межевании.

Чиновники решили в ближайшее время выйти на место и посмотреть, действительно ли проезд стихийный.

- Уже неоднократно поднимались вопросы по перекрытию улиц. Если это улица, нет никаких основание её перекрыть столбиками, блоками, шлагбаумом и так далее. Если это стихийный проезд – вопрос другой,  - сказал в свою очередь начальник отдела ГИБДД УМВД России по Калуге Алексей МОСКАЛЕНКО.

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Авторы
Елена Французова 
Фото автора.
Тэги: авто фоторепортаж
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