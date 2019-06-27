Центр Калуги перекроют во время празднований юбилея области

В следующую пятницу, 5 июля, в Калуге будут праздновать День образования Калужской области. В этом году нашему региону исполняется 75 лет. Из-за торжественных мероприятий движение по нескольким центральным улицам будет закрыто, рассказали нам в городской управе.
Водителей просят выбирать пути объезда заранее.
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