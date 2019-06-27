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Центр Калуги перекроют во время празднований юбилея области

27.06.2019 16:04 4 1153 Дмитрий Ивьев
Центр Калуги перекроют во время празднований юбилея области

В следующую пятницу, 5 июля, в Калуге будут праздновать День образования Калужской области. В этом году нашему региону исполняется 75 лет. Из-за торжественных мероприятий движение по нескольким центральным улицам будет закрыто, рассказали нам в городской управе.

  • с 12:00 до 20:00 - по пл. Театральной (от ул. Кирова до ул. Суворова);
  • с 17:00 до 22:00 - по ул. Воробьевской (от ул. Красная Гора до пл. Старый Торг), по пер. Гостинорядскому, по ул. Кропоткина (от ул. Театральной до пер. Гостинорядского), по  пл. Старый Торг (от ул. Баженова до ул. Кропоткина).

Водителей просят выбирать пути объезда заранее.


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: авто праздник
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