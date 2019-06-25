Улицу Дзержинского перекроют на 10 часов

В четверг, 27 июня, в Калуге будет закрыто движение по улице Дзержинского рядом с домом №1/46 – это район перекрёстка с Плеханова. Перекрытие связано с работами по замене теплосетей, рассказали нам в городской управе.

Проехать по улице нельзя будет с 9:00 до 19:00.

Водителей просят заранее выбирать пути объезда.

Как мы уже рассказывали ранее, пересечение улиц Плеханова и Дзержинского раскопают в ночь на 26 июня. А днём 28 июня движение закроют на улице Марата на участке между улицами Баженова и Кропоткина.