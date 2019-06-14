Средь бела дня и под покровом ночи: в Калуге перероют две улицы

В ночь на среду, 19 июня, с 20:00 до 6:00 будет перекрыта улица Плеханова - на участке между улицами Кирова и Суворова.
А днем того же дня, 19 июня, с 9:00 до 17:00 будет перекрыта улица Пухова - на участке от улицы Московской до улицы Поле Свободы.
- Ограничения для транспорта вводятся в связи с тем, что МУП «Калугатеплосеть» будет менять ветхие сети, - сообщает городская управа Калуги.
Водителей просят заранее выбирать пути объезда.
Примерное место перекрытия движения по улице Пухова.
А улицу Плеханова закроют где-то здесь.
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