Пробкам привет: Кирова перекроют, а на Тарутинской начнут класть асфальт

В пятницу, 7 июня, в 20:00 перекроют нечётную сторону улицы Кирова – от улицы Ленина до Московской, сообщает городская управа.
Как мы рассказывали, ещё в начале недели здесь повредили канализационный коллектор. Вечером начнутся ремонтные работы. Открытие движения запланировано на 20:00 8 июня. Правда, возможно работы завершат раньше, сделали оговорку в горуправе.
Кроме того, в связи с проведением работ по укладке асфальта на улице Тарутинской, будет отключена контактная сеть и остановлено движение троллейбусов:
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