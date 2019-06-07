Пробкам привет: Кирова перекроют, а на Тарутинской начнут класть асфальт

В пятницу, 7 июня, в 20:00 перекроют нечётную сторону улицы Кирова – от улицы Ленина до Московской, сообщает городская управа.

Как мы рассказывали, ещё в начале недели здесь повредили канализационный коллектор. Вечером начнутся ремонтные работы. Открытие движения запланировано на 20:00 8 июня. Правда, возможно работы завершат раньше, сделали оговорку в горуправе.

Кроме того, в связи с проведением работ по укладке асфальта на улице Тарутинской, будет отключена контактная сеть и остановлено движение троллейбусов: