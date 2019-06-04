Из Калуги в Анталью два раза в неделю

Кто из нас не любит отдыхать! Теплое море, солнце, песок… И желательно, чтобы не очень далеко и не слишком дорого.
Об этом мечтают многие, поэтому неудивительно, что часто выбор падает на Анталью — средиземноморский город на юге Турции с красивыми пляжами, прозрачным голубым морем и развлечениями на любой вкус, от аквапарков до ночных клубов.
Еще чуть больше года назад калужанам нужно было тратить целый день на дорогу до вожделенного берега турецкого — ехать в Москву, затем в аэропорт — и это с багажом! А потом, устав от отдыха, приходилось проделывать ту же процедуру. Это очень неудобно и долго.
Сейчас отдых начинается уже в родном городе: 15–20 минут от центра до аэропорта, посадка на самолет — и вы уже на каникулах! Еще 3,5 часа — и вы в теплой Анталье, где все для вас, можно ни о чем не думать, расслабиться и просто наслаждаться отдыхом.
Еще в прошлом году стали совершаться регулярные рейсы из Калуги в Анталью. А в текущем году вылеты будут выполняться дважды в неделю — сначала по понедельникам и пятницам, а с 4 июля 2019 года — по понедельникам и четвергам.
В этом году первый самолет улетел 3 июня в 14:30. В калужском аэропорту борт встречала эффектная водяная арка, подготовленная противопожарной службой аэропорта.
— В конце мая прошлого года был построен международный терминал аэропорта, он обслуживает все международные рейсы. Именно в калужском аэропорту сборная Сенегала, прилетевшая на Чемпионат мира по футболу, пересекала российскую границу. Площадь терминала более 2000 кв. м, работает 10 стоек паспортного контроля (5 — на вылет, 5 — на прилет), что позволяет избежать очередей, ожидания и связанных с этим неудобств. Возле аэропорта работает бесплатная парковка с круглосуточно действующими камерами и ночным освещением, что очень удобно для пассажиров, которые приехали на автомобиле. Так что добро пожаловать! — говорит советник генерального директора по коммуникациям Международного аэропорта «Калуга» Елена Галанова.
Калужане (а также некоторые жители Тулы и Брянска) оценили такую возможность, и на первый рейс было продано 185 мест из 189.
Кстати, из калужского аэропорта летают даже некоторые москвичи — из тех, кто любит экономить.
А что говорят сами пассажиры
— Мы выбрали тур в Анталью с вылетом из Калуги, так как это очень удобно: не надо никуда ехать, на такси с Правого берега за 300 рублей — и все. Кроме того, очень удачное время вылета. Туры с вылетом из Москвы были в основном с приземлением в Турции ночью. А цена для нас не принципиальна, — так объяснили свой выбор Дмитрий и Татьяна Дюковы.
Нина Ивановна Носова и ее дочь Надежда Чуваева:
— Мы доехали с Правого берега прямо до аэропорта на маршрутке. Любим путешествовать, часто летаем. В прошлые годы летали в Турцию через Москву, что, конечно, не так удобно, как сейчас. Кстати, тур из Калуги дешевле, чем с вылетом из Москвы.
Действительно, на момент подготовки материала недельный тур для двоих «все включено» в 5-звездочном отеле стоил 55 тыс. руб. — дешевле, чем с вылетом из Москвы.
Перелеты осуществляются российской авиакомпанией Royal Flight, которая с 1992 года выполняет чартерные пассажирские перевозки в страны Европы, Азии и Африки. Приоритеты Royal Flight — пунктуальность, качественный сервис и безопасность, поэтому парк воздушных судов состоит из самолетов Boeing.
До Антальи вас домчит Boeing 737–800 (вместимость — 189 пассажиров). С этого года в калужском аэропорту работает просторный международный терминал, благодаря которому посадка происходит быстро и с комфортом.
Тур с вылетом прямо из Калуги можно приобрести у туроператора Coral Travel, он доступен в турагентствах Калуги и Калужской области. Имеются туры до сентября включительно, так что есть время подумать и спланировать отдых. Но лучше поторопиться.
И еще немного впечатлений.
— Пока все радует: быстро прошли контроль, быстро сдали багаж, теперь ждем отлета, — говорит Владимир Маркин. А его друг и попутчик Сергей Горбачев добавляет:
— Впечатления от подготовки замечательные, здорово, что прямой рейс: приехали, сели, через 3 часа — в Турции. Все очень удобно и дешевле, чем вылет из Москвы. Главное — чтобы рейс не отменили.
Но рейс, разумеется, не отменили, и уже через 3,5 часа после вылета наши собеседники наслаждались теплым средиземноморским солнцем. Чего и вам желаем.
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