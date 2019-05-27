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Улицы Никитина и Пухова раскопают в Калуге

27.05.2019 09:57 2 890 Дмитрий Ивьев
Улицы Никитина и Пухова раскопают в Калуге

На этой неделе в Калуге продолжат перекрывать улицы для ремонта теплосетей. Об этом в понедельник, 27 мая, сообщает пресс-служба городской управы.

С 23:00 28 мая до 6:00 29 мая будет закрыт для транспорта перекресток улиц Никитина и Энгельса.

С 21:00 29 мая до 7:00 30 мая нельзя будет проехать на улице Пухова в районе дома №34.

А в четверг, 30 мая, с 9:00 до 20:00 будет перекрыта улица Никитина в районе дома №19.

Водителей просят заранее выбирать пути объезда.


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: авто дороги
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