Под Калугой ямы на дороге заделали коврами

23.05.2019 09:55 1437 Елена Французова, Фото: Михаил Киселёв.

Под Калугой ямы на дороге заделали коврами. Таким нетрадиционным образом дачники решили привести дорожное покрытие в порядок. - В районе М3 и Росва-Юхнов разработан инновационный метод ремонта дорог! – сообщает автомобилист Михаил Киселёв. Водители оценили смекалку местных жителей. Но, увы, местами ковры уже скатались, добавив дороге ещё больше неровностей. Уважаемые читатели, а как вам такая идея? Расскажите в комментариях!



Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Подписаться Поделиться:

Еще новости из рубрики «Авто и транспорт»

Лента настроения новости Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!





Комментарии читателей: 9 шт.