Под Калугой ямы на дороге заделали коврами. Таким нетрадиционным образом дачники решили привести дорожное покрытие в порядок.
- В районе М3 и Росва-Юхнов разработан инновационный метод ремонта дорог! – сообщает автомобилист Михаил Киселёв.
Водители оценили смекалку местных жителей. Но, увы, местами ковры уже скатались, добавив дороге ещё больше неровностей.
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