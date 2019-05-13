Улицу Никитина перекроют на весь день

В четверг, 16 мая, с 9:00 до 20:00 в Калуге будет перекрыта улица Никитина в районе перекрёстка с улицей Луначарского. Это связано с проведением земляных работ сотрудниками «Калугатеплосети», рассказали в пресс-службе горуправы.

Водителей просят заранее выбирать пути объезда.

Ранее, напомним, сообщалось, что улицу Никитина перекроют в районе пересечения с Пестеля с 23:00 14 мая до 6:00 15 мая. А в ночь на вторник, 14 мая, в Калуге закроют движение по участку улицы Тульской - между Фридриха Энгельса и Степана Разина.