Тульскую и Никитина перекроют в Калуге

В ночь на вторник, 14 мая, в Калуге закроют движение по участку улицы Тульской - между Фридриха Энгельса и Степана Разина. Это связано с работами по восстановлению сетей теплоснабжения, рассказали нам в среду в городской управе.
Улица Никитина в районе её пересечения с улицей Пестеля будет перерыта в 23:00 14 мая. Ограничения будут действовать до 6:00 15 мая. Земляные работы там также будет проводить «Калугатеплосеть».
Водителей просят заранее выбирать пути объезда.
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