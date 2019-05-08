Тульскую и Никитина перекроют в Калуге

В ночь на вторник, 14 мая, в Калуге закроют движение по участку улицы Тульской - между Фридриха Энгельса и Степана Разина. Это связано с работами по восстановлению сетей теплоснабжения, рассказали нам в среду в городской управе.

Улица Никитина в районе её пересечения с улицей Пестеля будет перерыта в 23:00 14 мая. Ограничения будут действовать до 6:00 15 мая. Земляные работы там также будет проводить «Калугатеплосеть».

Водителей просят заранее выбирать пути объезда.