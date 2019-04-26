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Площадь Победы перекроют 29 апреля и 6 мая

26.04.2019 17:23 0 670 Дмитрий Ивьев, Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Площадь Победы перекроют 29 апреля и 6 мая

В два ближайших понедельника, 29 апреля и 6 мая, в Калуге будет закрыто движение по площади Победы. Это связано с проведением репетиций парада Победы.

Проехать там нельзя будет с 20:00 до 22:00, рассказали в городской управе. Троллейбусы ходить не будут, а автобусы пустят в объезд.

В эти дни на площади также нельзя будет останавливаться - с 14:00 до 22:00.

Проезд будет закрыт с 20:00 до 22:00.

Остановку запретят - с 14:00 до 22:00.


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Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Тэги: авто
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