Площадь Победы перекроют 29 апреля и 6 мая

В два ближайших понедельника, 29 апреля и 6 мая, в Калуге будет закрыто движение по площади Победы. Это связано с проведением репетиций парада Победы.
Проехать там нельзя будет с 20:00 до 22:00, рассказали в городской управе. Троллейбусы ходить не будут, а автобусы пустят в объезд.
В эти дни на площади также нельзя будет останавливаться - с 14:00 до 22:00.
Проезд будет закрыт с 20:00 до 22:00.
Остановку запретят - с 14:00 до 22:00.
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