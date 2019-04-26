Новый мост через Яченку обойдётся в 230 миллионов

Как мы уже рассказывали, в начале апреля в районе деревни Белая открылось движение по объездному мосту через Яченку. Основной мост всё ещё ждёт реконструкции. В четверг, 25 апреля, был объявлен аукцион по поиску подрядчика, который будет выполнять работы. Начальная стоимость контракта – 230 миллионов рублей.
Ранее, напомним, городская управа сообщала, что ремонт моста обойдётся в 20 миллионов, но оказалось что эти деньги – часть оплаты за строительство временного объездного моста. Всего за эту дорогу-дублёра заплатили около 43 миллионов.
- В 2019 году из средств областного бюджета и средств города выделено 230 миллионов на строительство 2 этапа - реконструкции моста через реку Яченка, - рассказала нам 26 апреля председатель комитета земельных отношений Анастасия ПАРШИНА. - Аукцион на выполнение реконструкции моста назначен на 20 мая.
Уважаемые читатели, а какие ещё дороги требуют срочного ремонта? Расскажите в комментариях!
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