Временный мост в деревне Белой откроют до конца недели

До конца этой недели в Калуге откроется движение по временному мосту в деревне Белой. Для проезда будет предусмотрено по одной полосе в каждую сторону, рассказала нам заместитель городского головы – начальник управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Юлия КОВТУН.
Движение по старому мосту при этом будет закрыто. В мае состоятся торги по выбору генподрядчика, который будет ремонтировать мост. В бюджете на это заложено 20 миллионов рублей.
Уважаемые читатели! А какие ещё дороги в Калуге нуждаются в срочном ремонте? Пишите в комментариях!
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