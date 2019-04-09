Временный мост в деревне Белой откроют до конца недели

До конца этой недели в Калуге откроется движение по временному мосту в деревне Белой. Для проезда будет предусмотрено по одной полосе в каждую сторону, рассказала нам заместитель городского головы – начальник управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Юлия КОВТУН.

Движение по старому мосту при этом будет закрыто. В мае состоятся торги по выбору генподрядчика, который будет ремонтировать мост. В бюджете на это заложено 20 миллионов рублей.

Уважаемые читатели! А какие ещё дороги в Калуге нуждаются в срочном ремонте? Пишите в комментариях!