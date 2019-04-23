Новые остановка и «зебра» появятся на Правом берегу

На кольце в 50 метрах от поворота на улицу Минскую в скором времени обустроят остановку общественного транспорта, а на улице Фомушина появится еще один пешеходный переход. С существующим на Минской переходом его соединит новая дорожка. Такая схема была одобрена на заседании комиссии по безопасности дорожного движения, рассказали 22 апреля в городской управе.

- Сделать на кольце остановку общественного транспорта попросили жители «Веснушек», многим из которых сейчас для того, чтобы добраться до ближайшей остановки, приходится преодолевать приличное расстояние, - отмечают в администрации. - Дополнительный пешеходный переход, как ожидается, позволит повысить безопасность детей, которые живут в микрорайоне «Кошелев», но учатся в школе, построенной в прошлом году в «Веснушках».

Уважаемые читатели, а где ещё в городе необходимы новые остановки и переходы? Расскажите в комментариях!