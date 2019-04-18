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Ремонт железнодорожных переездов собираются завершить к 1 мая

18.04.2019 12:48 2 332 Дмитрий Ивьев
Ремонт железнодорожных переездов собираются завершить к 1 мая

Как мы уже рассказывали, все железнодорожные переезды в Калуге обещали отремонтировать к 15 апреля. Однако на данный момент работы завершены ещё не везде.

- Из 20 железнодорожных переездов города приведены в нормативное состояние 15, - рассказал нам 17 апреля заместитель начальника управления городского хозяйства Игорь БУГАЕНКО. - Оставшиеся пять в работе. Продлеваем добровольный срок исполнения до 1 мая. Должны все недостатки поправить. Ранее срок 15 апреля был как раз установлен, как упреждающий к майским праздникам.

Уважаемые читатели, а как вы оцениваете состояние переездов, по которым приходится ездить? Расскажите в комментариях!


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: авто дороги
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