Ремонт железнодорожных переездов собираются завершить к 1 мая

Как мы уже рассказывали, все железнодорожные переезды в Калуге обещали отремонтировать к 15 апреля. Однако на данный момент работы завершены ещё не везде.

- Из 20 железнодорожных переездов города приведены в нормативное состояние 15, - рассказал нам 17 апреля заместитель начальника управления городского хозяйства Игорь БУГАЕНКО. - Оставшиеся пять в работе. Продлеваем добровольный срок исполнения до 1 мая. Должны все недостатки поправить. Ранее срок 15 апреля был как раз установлен, как упреждающий к майским праздникам.

Уважаемые читатели, а как вы оцениваете состояние переездов, по которым приходится ездить? Расскажите в комментариях!